注目の“日本一のサークル美女”候補 福岡大学・蓑原晴花さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/22】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は福岡大学3年の蓑原晴花（みのはら・はるか）さんのインタビュー。
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：福岡大学
出身地：佐賀県
誕生日：4月10日
趣味：美容、筋トレ、ちいかわを愛でる
特技：誰とでも仲良くなれる、火災報知器の音真似
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自分の夢のアナウンサーに少しでも近づくきっかけになるのではと思い応募致しました。コンテストに出たからアナウンサーになれるとは思っていませんが、ミスサークルコンテストは過去の受賞者や様々な特典などを見てアナウンサーになるためのきっかけとなる物事が多いと感じています。実際にMBSラジオに出演させていただいたり、アナウンサーの方と仲良くなれたり、全国の記事に載せていただいたり…まだ初めて数ヶ月でとても多くの経験をさせていただいております。また、自分自身ミスコンというものにとても憧れがありました。ですが、自分なんかそもそもスタートラインにすら立てないといつもあと一歩踏み出せずにいました。しかし、どうしてもミスコンに出て、ドレス姿てグランプリをとるという夢を諦めきれませんでした。その為に大好きなお菓子を辞め、ジムに通い、10kg以上のダイエットに成功。過去出場者の方々を見てSNSの研究、人への感謝を忘れないことなど様々なことに取り組んでまいりました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
【外見編】お菓子、ジュース禁止、毎日鶏ハムとヨーグルトがメイン。最近はサラダも積極的にとるようにしてます。マツエク、フェイシャル、ネイルなど美容は毎月通ってます。鏡とにらめっこして自分のなおさなければいけないところを常に意識して今日より明日の私が可愛くなれるよう努めてます。
【内面編】常に人への感謝を忘れないことを人一倍意識しています。自分はとても自己中心的な人だと思っているので、人よりも意識して感謝というのを忘れずもつことがとても重要であると思ってます。なにかして頂けるのは当たり前では無い、私が今こうしてモデルプレス様に載せていただけることも、数ヶ月前の私からしたら想像すらつかないことでした。いつも応援してくださる皆さん、支えてくれている家族、励ましてくれる友達、融通を効かせてくれるバイトの方々、本当にありがとうございます。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
やると決めたらとことんやることです。昔からなにか競うことがあれば全力で1位をとりにいってました。その時の自分にかかる負担などは気にしないくらい真っ直ぐにやり遂げる自信があります。このミスサークルコンテストでも、絶対にグランプリをとりたいという想いから毎日寝る時間を削って配信やSNSやお礼の時間にあてています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
夢は、アナウンサーになることです。常に老若男女問わず、聴いている方々の状況を考え言葉を発信している姿に刺激を受けました。自分の声で発信したことが誰かの心に届き、自分の言葉で誰かを救えたらいいなと思っております。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
グランプリを全力で勝ちとりにいきます！！！2次審査の配信ではみなさんのおかげで総合1位という素晴らしい結果を残すことが出来ました。3次審査以降も常に過去の自分の記録を超えていけるよう自分に出来る全てのことを尽くして参ります。12月までの長期戦となりますが、燃え尽きることなく最後まで全力で駆け抜けていきますので、応援よろしくお願いします！！
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
