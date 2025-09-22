「今年のベストワン」「ほんとに最強！」【ユニクロ】マニアの「ヘビロテパンツ」

おしゃれなこなれ感を演出できるパンツがあると、大人コーデでヘビロテできそう。今回紹介する【ユニクロ】のスウェットパンツとジーンズは、きれいめに穿きやすく大人に似合う予感大。おしゃれなユニクロマニアたちも絶賛しているので、ぜひチェックしてみて。

リラックス感のある穿き心地と美脚見えを両立する優秀パンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

スウェット素材ながらすっきりとしたシルエットで、部屋着っぽく見えにくいパンツ。@ayakonbubuさんは「めっちゃ穿いてる」「もうこれが今年のベストワン」と絶賛です！ 脚のラインを拾いにくく、穿くだけでこなれ感と美脚見えが狙えそう。デイリーだけでなく、ジャケットやブラウスを合わせればきれいめにも着こなしやすい一本です。

ジーンズコーデをワンランクおしゃれに

【ユニクロ】「ワイドストレートジーンズ」\4,990（税込）

「ほんとにUNIQLOのパンツって最強だと思う」@chna1002さんが「日々かなーり使い込んでる」というこちらのジーンズ。腰まわりに余裕がありつつ、まっすぐ落ちるラインが脚を長く見せてくれそうです。コーデにラフな抜け感を演出しながらも、洗練された印象に格上げできるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayakonbubu様、@chna1002様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M