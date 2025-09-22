Æü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÆü¸÷Íá¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×2nd¼Ì¿¿½¸ÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³« YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛÆü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤¬¡¢11·î11Æü¤Ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿ÃÝ½ñË¼¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9⽉25⽇20»þº¢¤è¤êYouTube⽣ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¥Ó¥¥Ë¥«¥Ã¥È
ÆÃÅµ¤ÎB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤ê⽬¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î⾸ÅÔ¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤«¤é¾¯¤·¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÅç¡¢¥á¥óÅç¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£⽇ËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ç⽣¤Î¾å¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç⽇¸÷Íá¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¸½ÃÏ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÏÅÄ¡£⻨¤ï¤éË¹⼦¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆWÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢²Ï⽥¤¬¡Ö¹¬¤»¤Î¹ñ¡×¤È⾔¤ï¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤ÎÆÃÀ½¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¡£WÆÃÅµ¤Ï9⽉25⽇¤Î¤ß¤ÎSony Music Shop¸ÂÄê¡Ê9·î25¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÈÎÇä¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¼Ì¿¿½¸¤ÏÁÇÅ¨¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤È¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¥Ó¥¥Ë¥«¥Ã¥È
¢¡²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®·èÄê ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«
ÆÃÅµ¤ÎB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤ê⽬¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î⾸ÅÔ¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤«¤é¾¯¤·¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÅç¡¢¥á¥óÅç¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£⽇ËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ç⽣¤Î¾å¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç⽇¸÷Íá¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¸½ÃÏ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÏÅÄ¡£⻨¤ï¤éË¹⼦¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸·èÄê
ËÜ¼Ì¿¿½¸¤ÏÁÇÅ¨¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤È¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û