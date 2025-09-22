幻想的な光と音に包まれる！秋芳洞『光響FANTASY』

美祢市観光協会は、2025年12月30日(火)から2026年1月4日(日)まで、山口県美祢市秋芳町の鍾乳洞「秋芳洞(あきよしどう)」で、カラーライトアップイベント「秋芳洞『光響FANTASY』」を開催します。

秋芳洞『光響FANTASY』

日時：2025年12月30日(火)〜2026年1月4日(日)

(1)10:00〜12:00(2)14:00〜16:00

1日2回実施

料金：1DAYフリーパス

大人(高校生以上)1,600円 中学生1,300円 小学生850円

※いずれも税込み

場所：山口県美祢市秋芳町秋吉3449番地1「秋芳洞」

入洞受付8:30〜16:30 閉洞17:30 ※12月〜2月

※カラーライトアップ実施以外の時間帯は、通常のライトアップにて見学いただけます。

美祢市観光協会は、2025年12月30日(火)から2026年1月4日(日)まで、山口県美祢市秋芳町の鍾乳洞「秋芳洞(あきよしどう)」で、カラーライトアップイベント「秋芳洞『光響FANTASY』」を開催。

山口県を代表する観光名所として知られる国の特別天然記念物「秋芳洞」。

総延長は11・2キロを超え、国内第2位を誇る鍾乳洞です。

通常は白色の照明でライトアップされていますが、異なるカラー照明と普段にはない音響で彩り、光と音の饗宴を幻想的に演出します。

今回も1日2回、1回あたり2時間ライトアップすることで、洞内をゆっくりと楽しめます。

この照明と音響は、東京タワーや明石海峡大橋、姫路城などの照明で知られる世界的照明デザイナーの石井幹子(もとこ)さんが演出。

