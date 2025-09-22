Kurasuと新たにフランチャイズ契約を締結！JR東海リテイリング・プラス「2050 coffee」

JR東海リテイリング・プラスは、Kurasuと新たにフランチャイズ契約を締結し、次世代のコーヒーカルチャーを創造することに特化した、持続可能なコーヒーブランド「2050 coffee」を2025年冬に京都府内で出店予定。

JR東海リテイリング・プラスは、Kurasuと新たにフランチャイズ契約を締結し、次世代のコーヒーカルチャーを創造することに特化した、持続可能なコーヒーブランド「2050 coffee」を2025年冬に京都府内で出店予定です。

■2050 coffee

イノベーションとサステナビリティを軸に〈これからのコーヒーカルチャー〉を形づくるスケーラブルなコーヒーブランドです。

名前の由来は“コーヒー2050年問題”2050年には需要が供給を大きく上回り、コーヒー業界が危機に陥るという予測されています。

アラビカ種の栽培地域は2050年までに半減するといわれる中、世界中でコーヒー需要は年々増加し、生産と消費のアンバランスが深刻化しつつあります。

ブランド名は、まさにこの2050年問題への挑戦を象徴しており、「2050年以降もコーヒーを楽しめる未来を守りたい」という想いが込められています。

