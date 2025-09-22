高鶴桃羽、“温泉旅行”グラビアで衝撃の“手ブラ” 圧巻のスタイル惜しげもなく披露
アイドルグループ・君と見るそらの高鶴桃羽が、22日発売『週刊ヤングマガジン』43号の巻末グラビアに登場した。
【別カット】圧巻のスタイル惜しげもなく披露した高鶴桃羽
パリ出身／北海道育ちの高鶴は、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注目を集めた。現在は俳優として映画やドラマで活躍。一昨年からグラビアデビューすると、身長168・B91・W61・H89センチの大迫力ボディで一気にブレイクし、数々の誌面を飾ってきた。24年1月からは、アイドルグループ・君と見るそらの白色担当としても活動している。
そんな高鶴が、デジタル写真集『夏色Memory』をリリース。同写真集から、入りきらなかった未公開カットを披露する。今回は“彼女と温泉旅行”をテーマに、さまざまなシチュエーションを収録。ビーチでのビキニ姿、温泉での“手ブラ”、浴衣など、圧巻ボディを存分に披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには榎原依那、巻中グラビアには関谷瑠紀が登場する。
【別カット】圧巻のスタイル惜しげもなく披露した高鶴桃羽
パリ出身／北海道育ちの高鶴は、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注目を集めた。現在は俳優として映画やドラマで活躍。一昨年からグラビアデビューすると、身長168・B91・W61・H89センチの大迫力ボディで一気にブレイクし、数々の誌面を飾ってきた。24年1月からは、アイドルグループ・君と見るそらの白色担当としても活動している。
そんな高鶴が、デジタル写真集『夏色Memory』をリリース。同写真集から、入りきらなかった未公開カットを披露する。今回は“彼女と温泉旅行”をテーマに、さまざまなシチュエーションを収録。ビーチでのビキニ姿、温泉での“手ブラ”、浴衣など、圧巻ボディを存分に披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには榎原依那、巻中グラビアには関谷瑠紀が登場する。