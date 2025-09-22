日向坂46河田陽菜、ビキニ姿でピクニック「照れますね」 2nd写真集の生配信特典ポスター公開
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）の発売記念YouTube生配信が決定し、特典ポスターが公開された。
【写真】美BODYを大胆披露した河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
写真集の発売を記念して、25日午後8時頃から、河田がグループ公式YouTubeで生配信配信する。あわせて、写真集をSony Music Shopで予約購入すると、「限定ポスター」と「幸せのおすそ分け！おまじないカード」が限定特典として付く。
特典のB3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真集未収録カットで、デンマークの首都・コペンハーゲンから少しドライブしたメン島でのピクニックショット。日本とは違い、芝生の上でビキニ姿で寝転んで日光浴をするのがスタンダードな現地のカルチャーに「照れますね」とはにかみながらも気持ちよさそうに過ごす河田の様子をとらえた。
ポスターに加えてW特典として、河田が幸せの国と言われるデンマークでチャージしたハッピーパワーをおすそ分けする写真集未収録カットの特製おまじないカードもつく。W特典は25日のみのSony Music Shop限定となる。
【写真】美BODYを大胆披露した河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
特典のB3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真集未収録カットで、デンマークの首都・コペンハーゲンから少しドライブしたメン島でのピクニックショット。日本とは違い、芝生の上でビキニ姿で寝転んで日光浴をするのがスタンダードな現地のカルチャーに「照れますね」とはにかみながらも気持ちよさそうに過ごす河田の様子をとらえた。
ポスターに加えてW特典として、河田が幸せの国と言われるデンマークでチャージしたハッピーパワーをおすそ分けする写真集未収録カットの特製おまじないカードもつく。W特典は25日のみのSony Music Shop限定となる。