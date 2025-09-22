『あんぱん』嵩、次々とキャラクターを生み出していく 第127回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第127回（23日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
前回は、のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。
今回は、うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ（今田美桜）。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩（北村匠海）は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。それから２年の月日がたち、愛すべき悪役のばいきんまんは子どもたちに人気のキャラクターに。そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩にばいきんまんが生まれた理由を尋ねると、聞いていた八木（妻夫木聡）は押し黙り…。そして嵩は、次々とキャラクターを生み出していく。
【写真あり】アンパンマン役が決定！ 新たな相関図を公開
前回は、のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子）が写った写真を見て驚く。そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこ）が旅行することに。出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。