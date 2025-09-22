「超逸材の19歳」矢野ななか、初写真集の新カット解禁 過去最大露出に挑戦した意欲作
「超逸材の19歳」と話題の俳優・矢野ななかが、待望の1st写真集のタイトルが『ケレン』に決定した。タイトルの解禁にあわせ、未発表カットが公開となった。
【写真】豊満バストがあらわに…特徴的な水着姿の矢野ななか
10月に20歳を迎える矢野のメモリアル写真集として本企画はスタートし、19歳から20歳までの移り行く心情を捉えるべく、季節を分けて愛媛県と沖縄県にて丁寧に撮影しています。初めてスケボーに乗る姿など、ティーンとしての天真爛漫な表情はもちろん、過去最大露出に挑戦したキラーカットも大ボリュームに収録した。
血管まで透ける透明感のある肌や、抜群のくびれスタイルも余すことなく披露し、「王道グラビア」が満載の1冊となっている。紙の写真集には初回出荷限定特典として、大容量10分超えのスペシャルメイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで１枚の絵柄となります。それぞれムービーの内容も異なります）も封入予定となっている。
武井壮が「百獣の王推薦 この子が最強カワイイ日本代表です」との帯コメントも寄せている。
【写真】豊満バストがあらわに…特徴的な水着姿の矢野ななか
10月に20歳を迎える矢野のメモリアル写真集として本企画はスタートし、19歳から20歳までの移り行く心情を捉えるべく、季節を分けて愛媛県と沖縄県にて丁寧に撮影しています。初めてスケボーに乗る姿など、ティーンとしての天真爛漫な表情はもちろん、過去最大露出に挑戦したキラーカットも大ボリュームに収録した。
武井壮が「百獣の王推薦 この子が最強カワイイ日本代表です」との帯コメントも寄せている。