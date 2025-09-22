演歌歌手の青山新が２２日、千葉・浦安警察署の一日署長に就任し、同市内の商業施設で行われたイベントに出席。「秋の交通安全」を呼びかけた。

スローガンは「見えないを見えるに変える反射材」。青山は、光を反射する素材を使用した衣服やグッズを身につける反射材の使用をＰＲした。

その後、１日警察署長の委任状を受け取った青山。「夜、暗い道を歩くときや自転車に乗るときは、反射材を身につけるなど交通事故防止に努め、市から交通事故が一件でもなくなるよう、運転者も歩行者も交通ルールを守ってまいりましょう」と呼びかけた。

この日が初めての一日警察署長となった青山。「初めてが地元・浦安市ということで、本当に光栄に思っています」と喜んだ。続けて「感謝の気持ちを歌を通してお届けしたいなと思うんですけども…」と話すと、会場は大盛り上がり。オリコン週間演歌・歌謡シングル１位に輝いた最新曲「身勝手な女」など３曲を生歌唱し、駆けつけた約１５０人のファンを魅了した。

歌唱後には、来年３月１日に浦安市文化会館大ホールで「青山新コンサート ２０２６」の開催を発表すると、会場は再び大きな歓声に包まれた。イベント終了後には、駆けつけたファン１人ひとりと会話を交わし、笑顔で見送った。

その後の囲み取材では、普段から車に乗ると明かし、安全に気をつけて行きたい場所を聞かれると、「千葉は海もあったり、自然も豊かですから、ドライブに本当にぴったり。一度は車で千葉県一周なんてやってみたいですし、行ったことがない場所があったり、おいしい物もありますし、ゆっくり回ってみたい」と明かした。