“坂道オタク”吉田悠希アナ、第2子女児出産を報告「突然、夜中に陣痛が来て…」出産振り返り
フリーアナウンサーの吉田悠希（33）が22日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を発表した。
【写真】ふんわり白ワンピ、“ママ”な様子の吉田悠希
「皆さまへ」と題し、「昨日、第二子となる女の子を無事に出産しました」と報告。「今回も計画無痛分娩の予定だったのですが突然、夜中に陣痛が来て朝になる頃には産まれていました！！」「バタバタでしたが、母子共に健康です」とつづった。
続けて「これから4人家族 2人の母として更にパワーアップしますので温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけ。「出産レポや産後のこともこれからたくさんInstagramで発信しますのでママの皆さん、引き続き交流してください」と呼びかけた。
吉田は1992年9月14日生まれ、神奈川県出身。2015年よりセント・フォースに所属。ニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！』や『ミッドナイト競輪』（ABEMA）等に出演。2022年に結婚を発表。23年に第1子女児の出産を報告した。坂道オタクとしても知られる。
【写真】ふんわり白ワンピ、“ママ”な様子の吉田悠希
「皆さまへ」と題し、「昨日、第二子となる女の子を無事に出産しました」と報告。「今回も計画無痛分娩の予定だったのですが突然、夜中に陣痛が来て朝になる頃には産まれていました！！」「バタバタでしたが、母子共に健康です」とつづった。
続けて「これから4人家族 2人の母として更にパワーアップしますので温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけ。「出産レポや産後のこともこれからたくさんInstagramで発信しますのでママの皆さん、引き続き交流してください」と呼びかけた。
吉田は1992年9月14日生まれ、神奈川県出身。2015年よりセント・フォースに所属。ニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！』や『ミッドナイト競輪』（ABEMA）等に出演。2022年に結婚を発表。23年に第1子女児の出産を報告した。坂道オタクとしても知られる。