¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼24¼ï¤òÄÉ²Ã¡ªHIPSHOP¡ØONE PIECE Series¡ÙÂèÆóÃÆ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

¡ÚHIPSHOP(¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×)¡Û¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÂèÆóÃÆ¤ÎÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

 

HIPSHOP¡ØONE PIECE Series¡ÙÂèÆóÃÆ

 

¡ÚHIPSHOP(¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×)¡Û¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÂèÆóÃÆ¤ÎÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯Çä¡£

 

 

HIPSHOP ONE PIECE Series¤Ï2024Ç¯°µ´¬¤Î114¼ïÎà¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÎONE PIECE ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£

7·î¤Ë138¼ïÎà¤È³ÈÂç¤·¡¢º£²ó¤Ï¹¹¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼24¼ï¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£

¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È162¼ïÎà¤Ë¡ª¡ª

HIPSHOP»Ë¾åºÇÂç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢

¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª

Á´162¼ïÎà¤ÎONE PIECE Series¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÅ¹Æ¬¤Ï¡¢ONE PIECE¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÍÙ¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

BACK STYLE

BACK STYLE

º£²ó¥­¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤ËHIPSHOP¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Î¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉ²Ã¡ª¤½¤·¤ÆMONKEY.D.LUFFY GEAR COLLECTION¤âÅÐ¾ì¤Ç¿Æ»Ò¤Ç°ã¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÂ·¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¡ª

KIDS¡Ç SIZE

ACRYL STAND

ONE PIECE Series¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤³¤¦¡¡¤«¤¶¤í¤¦¡¡¤¿¤Î¤·¤â¤¦¡ª¡×¤ò

ºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é¡ª¡©¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë

¡ÖHIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND¡×¤âÍÑ°Õ¡ª

¤³¤ì¤ÇÂç¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¾þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£

SHOPPER

¤½¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç¡ÖHIPSHOP ONE PIECE Series¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2nd¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈFOUR EMPERORS SHOPPER¡É¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£

¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Âç¿Í¥µ¥¤¥º¤Ï M / L / LL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£

¥­¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤Ï110 / 130¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£

¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯È¯»¶¤·¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ë¡¢Â®´¥À­¤È¿­½ÌÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±£¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡£

µ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î»þ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡ª

 

(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¡ÚHIPSHOP ONE PIECE Series¡Û

2025Ç¯9·î22Æü(·î) Í½Ìó³«»Ï

2025Ç¯9·î26Æü(¶â)È¯Çä

¢¨¶å½£3Å¹ÊÞ¤Ï9·î27Æü(ÅÚ)¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

HIPSHOP³ÆÅ¹

HIPSHOP¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(ÆÃÀß¥µ¥¤¥È)

ZOZOTOWN¢¨10·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä

Rakuten ONLINE STORE

¢¨Á´¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª

ADULT SIZEÁ´162¼ï(ZOZOTOWN¸ÂÄê½ü¤¯)

³Æ2,800±ß(ÀÇ¹þ)

KIDS SIZE Á´27¼ï

³Æ2,500±ß(ÀÇ¹þ)

SIZE¡§¥á¥ó¥º¡¿M (¥¦¥¨¥¹¥È76¡Á84cm)

¥á¥ó¥º¡¿L (¥¦¥¨¥¹¥È84¡Á94cm)

¥á¥ó¥º¡¿LL (¥¦¥¨¥¹¥È94¡Á104cm)

¥­¥Ã¥º¡¿110(¥¦¥¨¥¹¥È49¡Á55cm)

¥­¥Ã¥º¡¿130(¥¦¥¨¥¹¥È53¡Á59cm)

TYPE¡§Å¾¼Ì¥×¥ê¥ó¥È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ®·¿-Á°ÊÄ¤¸

PROVISION.inc

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼24¼ï¤òÄÉ²Ã¡ªHIPSHOP¡ØONE PIECE Series¡ÙÂèÆóÃÆ appeared first on Dtimes.