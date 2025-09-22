＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】溜まり席に鎮座する“青いリップ”のオネエさん

熱戦が続く大相撲九月場所九日目、西の花道寄りの溜まり席に“ただならぬ”存在感の人物が鎮座する様子を偶然カメラが捉えた。あまりのインパクト、力士との驚きの対比に「青い唇の人がいる」「青いリップのオネエさん」「コスプレみたいなメイク」などネットがざわつく一幕があった。

西方幕内力士土俵入りでひときわ目立つ存在感を放ったのは、非建築家、美術家、ドラァグクイーンとして、ジャンルや枠組みにとらわれず、独自の視点で現代社会を読み解く表現者・ヴィヴィアン佐藤さん。金髪に青い唇、白と紺のストライプが印象的な個性的な出で立ちだ。

三日目にはドラァグクイーン界隈では有名な方で、前頭四枚目・若元春（荒汐）、そして同じ北海道出身の前頭五枚目・一山本（放駒）が推し力士だという東京・代官山「アマランスラウンジ」のマダム・レジーヌさんが観戦に訪れ、「大相撲、客席に“上弦の鬼”いるやん」「スゴイ人が相撲見てる」「ちょ、客席になんかいるw」など話題を呼んだばかりだった。

この日もヴィヴィアンさんの姿を確認するなり、ネットがざわつき「今度は違うすごい人」などの声。さらには「青い唇の人がいる」「青リップのオネエさん」「コスプレみたいなメイク」「すんごい特徴があるメイクの方」などの反響が相次いでいる。（ABEMA／大相撲チャンネル）