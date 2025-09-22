É¹Àî¤¤è¤·¡¡¤³¤Ö¤·¤Ï¡Ö¹ñÊõµé¡×¡Ö¤ª¼êËÜ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊª±é²Î²Î¼ê¤ÎÀ¨¤µÇ®ÊÛ
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ±é²Î²Î¼ê¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï±é²Î²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤È½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅ·Æ¸¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Å·Æ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¡¦É¹Àî¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·Æ¸¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±é²Î¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éÅ·Æ¸¤µ¤ó¤Î²Î¤ÏÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²Î¤¬¤â¤¦È¾Ã¼¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÀ¼ÎÌ¤È²»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤É¤ÎÄã¤¤²»¤Ç¤â¹â¤¤²»¤Ç¤âÆ±¤¸¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¡£Å·Æ¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Ö¤·¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¹ñÊõµé¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤¢¤Î¤³¤Ö¤·Ä°¤¤¤Æ¤¿¤é¡Ä¡£¤Õ¡Á¤é¤ì¡Á¡Á¤¿¡Á¡¢¤°¤é¤¤¤Ç¡Á¢ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£µã¤¯¤Î¤Ï¡Á¢ö¤È¤«¤â¤¦¤Í¡¢¤¢¤Î¤³¤Ö¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¼êËÜ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÅ·Æ¸¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÀá¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£