½÷»ù»¦³²ÍÆµ¿¤Ç34ºÐÊìÂáÊá¡¡¼ó¹Ê¤áÌµÍý¿´Ãæ¤«¡¢Âçºå
¡¡ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢½÷»ù¡Ê5¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤Ï22Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÌµ¿¦¤ÎÊì¿Æ¡Ê34¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊ¢¤ò»É¤·¤Æ¡¢°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï12Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç½÷»ù¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¼¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤òÈ¯¸«¡¢119ÈÖ¤·¤¿¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢22Æü¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£