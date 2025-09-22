¼Ö¿»¿åÈï³²¡¢½êÍ¼Ô¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì
¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ÇµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ê¼Ö274Âæ¤¬¿»¿å¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤é¤¬22Æü¡¢¸½¾ì¤ÇÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤ë²ÙÊª¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£12Æü¤ÎÂç±«°ÊÍè¡¢½êÍ¼Ô¤¬¾ìÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£»Ô¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖÎ¾ÈÂ½Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢21Æü»þÅÀ¤Ç20Âæ¤Î½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½êÍ¼Ô¤é¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¼Ö¤ò¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ä¼Ö¸¡¾Ú¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¾¾¸¶Àµ¼ù¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤¿2·î¤ËÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼Ö¤¬ºÂÌÌÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿»¿å¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÑ¼Ö¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£