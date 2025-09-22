ÂçÁêËÐ¡¡ÀµÂå¤¬£±ÇÔ¤ò¼é¤ë¡ªæÆ±î¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Ø²¡¤·½Ð¤¹¢ª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡õ¥Õ¥¡¥ó¤È·ãÆÍ¥·¡¼¥ó¡¡£¹ÆüÌÜ¤Ç¾¡¤Á±Û¤··èÄê
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£¹ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¸µÂç´Ø¤ÎÀµÂå¤¬²¡¤·½Ð¤·¤ÇæÆ±î¤ò²¼¤·¡¢£±ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶²¼¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿æÆ±î¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡õ¥Õ¥¡¥ó¤È·ãÆÍ¤·¡¢Â¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Î©¤Á²ñ¤¤¤«¤é·ã¤·¤¯Æ°¤²ó¤ëæÆ±î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿ÀµÂå¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÚÉ¶²¼¤ØÎÏ¶¯¤¯¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£æÆ±î¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡õ¥Õ¥¡¥ó¤È·ãÆÍ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢É½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â¤É¤ê¤ÇÅÚÉ¶¤ØÌá¤Ã¤¿æÆ±î¡£ÀµÂå¤Ï¡ÖºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·½Ð¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¤³¤³¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Ë¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¿¸å¤ËÊø¤ì¤ëÁêËÐ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£