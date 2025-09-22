JRº¬¼¼ÀþÃÓÅÄ¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤ÇÏ©È×¤äÆ»¾²Î®½Ð¡¢Éüµì¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢9·î20Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢º¬¼¼Àþ¤ÎÃÓÅÄ¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤ÇÏ©È×¤äÆ»¾²Î®½Ð¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î23Æü°Ê¹ß¡¢»¥ËÚ¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¤ª¤ª¤¾¤é¡×3/6/7/12¹æ¤Ï»¥ËÚ¡ÁÂÓ¹±Ø´Ö¤Î¤ß±¿Å¾¤·¡¢ÂÓ¹¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤ÏÆÃµÞ¡Ö¤ª¤ª¤¾¤é¡×¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ð¥¹¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çò¹Ç¡¦ÃÓÅÄ±Ø¤Ë¤ÏÄä¼Ö¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤ª¤ª¤¾¤é¡×¤ÏÁ´¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤¹¤ë¡£ÉáÄÌÎó¼Ö¤ÏÃÓÅÄ¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤ÇÁ´Îó¼Ö¡¢ÃÓÅÄ¡Á¿·ÆÀ±Ø´Ö¤Ç°ìÉôÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¡£
ÃÓÅÄ¡Á¶üÏ©±Ø´Ö¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÏ©È×¤äÆ»¾²¤ÎÎ®½Ð¤¬Ê£¿ô²Õ½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµì¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±Æ¶Á¿Í°÷¤Ï1ÆüÌó2,700¿Í¡£