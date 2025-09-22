¡ÖÆüËÜ¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡×·ëº§»ØÎØÊ¶¼º¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬²ó¼ý¤ËÀ®¸ù¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¾Î»¿¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
·ëº§»ØÎØ¤òÊ¶¼º¤·¤Ê¤¬¤éÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤òÀ©¤·¤¿¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à(C)Getty Images
¡¡9·î21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÇÏÃÂê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±20Æü¤ÎÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥¤¥ª¡¦¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤À¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢3¥¥íÉÕ¶á¤Çº¸¼êÌô»Ø¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿·ëº§»ØÎØ¤ÎÊ¶¼º¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ØÎØ¤ÎÁÜº÷¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ21Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØGlobo Esporte¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥¹±è¤¤¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤¬»ØÎØ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤ÇËÜ¿Í¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï»ØÎØ¤ò¼ê¤Ë¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤Ï2016Ç¯11·î¤Ë±ÉÍÜ»Î¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¤È·ëº§¡£¡ØGlobo Esporte¡Ù¤Ï¡¢»ØÎØ¤¬¥Ü¥ó¥Õ¥£¥à¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿·×6¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤òÍÏ¤«¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Çºî¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É´¶¤òÏ³¤é¤¹ËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ñÀ×Åª¤Ê¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡É¤ËSNS¾å¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö»ØÎØ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤À¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÍÏ¤±¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»×¤¦¿´¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¸¤ó¤À¡£
