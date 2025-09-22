「あとは我々のロースターに入れるだけだ」メジャー復帰へ向けた“GOサイン”　佐々木朗希がリリーフ陣の救世主となるか

佐々木朗希は不安定なリリーフ陣の救世主となるか(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間9月21日、マリナーズ傘下のタコマ・レイニアーズ戦で自身2度目のリリーフ登板を果たし、1回無安打無失点に抑える好投を見せた。メジャー復帰ならリリーフとして起用される見込みだ。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで、デーブ・ロバーツ監督が佐々木についてコメントしたことを紹介。

ロバーツ監督は「ロウキは本当に素晴らしかった。投球内容も良かった。だから彼は我々と合流するため、飛行機でアリゾナへ向かう。水曜日（現地時間9月24日）までは登板できないが、彼はチャンスを得るために必要なことをやってのけた。あとは彼を我々のロースターに入れるだけだ」と述べ、メジャー復帰へ向けた“GOサイン”は出たようで、今後は状況に応じてロースター入りするかどうかの見極めになる。

ドジャースは不安定なブルペン陣が大きな課題となっている。山本由伸が9回二死までノーヒット・ノーランの好投を続け、降板後にリリーフ陣が台無しにするなど、チームに与えた衝撃は少なくなかった。