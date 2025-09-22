「あとは我々のロースターに入れるだけだ」メジャー復帰へ向けた“GOサイン” 佐々木朗希がリリーフ陣の救世主となるか
佐々木朗希は不安定なリリーフ陣の救世主となるか(C)Getty Images
ドジャースの佐々木朗希が現地時間9月21日、マリナーズ傘下のタコマ・レイニアーズ戦で自身2度目のリリーフ登板を果たし、1回無安打無失点に抑える好投を見せた。メジャー復帰ならリリーフとして起用される見込みだ。
【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで、デーブ・ロバーツ監督が佐々木についてコメントしたことを紹介。
ロバーツ監督は「ロウキは本当に素晴らしかった。投球内容も良かった。だから彼は我々と合流するため、飛行機でアリゾナへ向かう。水曜日（現地時間9月24日）までは登板できないが、彼はチャンスを得るために必要なことをやってのけた。あとは彼を我々のロースターに入れるだけだ」と述べ、メジャー復帰へ向けた“GOサイン”は出たようで、今後は状況に応じてロースター入りするかどうかの見極めになる。
ドジャースは不安定なブルペン陣が大きな課題となっている。山本由伸が9回二死までノーヒット・ノーランの好投を続け、降板後にリリーフ陣が台無しにするなど、チームに与えた衝撃は少なくなかった。
それでも、同メディアは「過去の敗戦を振り返り、リリーフ陣が最近いかに崩れてきたかを見つけるのは簡単なことだが、ドジャースが今できる唯一のことは、過去にうまくいったことを継続することだ」と主張。現状は先発投手が好調で安定しているだけに「今後もローテーションを維持していくのが理にかなっている」と伝えた。
先発陣は山本由伸を筆頭に、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、さらに大谷翔平もスタンバイしているだけに、リリーフ陣を万全にするのが先決。本来は先発として期待された佐々木だが、リリーバーとして救援陣を救う役割をこなせるか、注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]