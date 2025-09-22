¡ÈºäÆ»¥ª¥¿¥¯¡ÉµÈÅÄÍª´õ¥¢¥Ê¡¡Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÈÅÄÍª´õ¡Ê33¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖºòÆü¡¢ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÍ½ÄêÆü¤è¤ê¤â¿ØÄË¤¬Áá¤¯Íè¤Æ¡¡¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÄÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¡¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö»²Àï¤âÉü³è¤¹¤ë¤¾¡Á¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2015Ç¯¤«¤é¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à ¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«!¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢WINTICKET¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¶¥ÎØ¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈºäÆ»¥ª¥¿¥¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢YouTube¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢22Ç¯11·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±16Æü¤Ë¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«!¡×Æâ¤ÇÊó¹ð¡£23Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤âÆ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£