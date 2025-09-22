µÜº¬À¿»Ê¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é°ì¿ÍÁ°¡×¼«Âð²ÐºÒ¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼É×ºÊ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬22Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥«¥á¥é¤¬½Ð²Ð¤·¤¿É×ºÊ¤Î¼«Âð¤ËÆþ¤ê¡¢2¿Í¤¬¹õ¤¯¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿Éô²°¤ÎÃæ¤Ç²ÈºâÆ»¶ñ¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µÜº¬¤ÏÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡ÖÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Í¡¢¶öÁ³¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤é°ì±þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï°ì¿ÍÁ°¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¸¯¤¤¤Î¤¢¤ëÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö°áÁõ¤â¤¹¤¹¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î»Õ¾¢¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£