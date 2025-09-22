UNIS¡¢ÆüËÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤¬¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¡ª³Æ¹ñ¥Á¥ã¡¼¥ÈÀÊ´¬¡õSNSÁíºÆÀ¸1000Ëü²óÆÍÇË
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¡Ê¥æ¥Ë¥¹¡Ë¤Î¿·¶Ê¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¡ÛUNIS¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¡ª
9·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿UNIS¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤Î SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
UNIS¤Î½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é10Æü¤Ç¡¢MV¤ò´Þ¤àSNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢iTunes¤ÎJ-POP¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î4¤«¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç2°Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç4°Ì¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ØMoshiMoshi♡¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Î4¤«¹ñ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦16¤«¹ñ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÌö¿Ê¤¹¤ëUNIS¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢UNIS¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈHoneyWorks¡Ê¥Ï¥Ë¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡þUNIS ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2024Ç¯1·î¤Ë½ª±Ç¤·¤¿´Ú¹ñSBS¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È4¿Í¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¤¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¡¢¥ª¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È2¿Í¡Ê¥Ê¥Ê¡¢¥³¥È¥³¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È2¿Í¡Ê¥¨¥ê¥·¥¢¡¢¥¼¥ê¡¼¥À¥ó¥«¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ì½ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î27Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE UNIS¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£