渡邊渚、手作りケーキのクオリティが話題「お店レベル」「飾り付けが綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/22】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が22日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元フジアナ渡邊渚、衝撃の手作りケーキ
渡邊は「手作りケーキ」とお菓子作りに挑戦したことを報告。「1枚目はラズベリームースのケーキ。2枚目はヘーゼルナッツのケーキ。先生に教えてもらったから、とーっても綺麗にできた」とイチゴやラズベリーで美しく飾り付けされたケーキと、ヘーゼルナッツが散りばめられた白いクリームケーキの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「お店レベル」「飾り付けが綺麗」「プロ級の仕上がり」「手作りとは思えない」「料理上手すぎる」などと、手作りケーキのクオリティの高さに注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
