A4やPCもすっきり収納。軽量で収納力抜群の【アウトドアプロダクツ】リュックがAmazonで販売中！
シンプルで飽きのこないデザイン！通勤や通学に便利な【アウトドアプロダクツ】のリュックがAmazonで販売中！
杢調のポリエステル生地に、フロントの斜めZIPのポケットがアクセントとなったシリーズ。マチ付のフロントポケット内部にはマルチ収納ポケットが設けられており、ペンなどの小物を整理して収納できる。両サイドのポケットには、500mlペットボトルがすっぽり収まって便利。
容量19LのメインルームはA4サイズも楽に収まり、通勤や通学などの日常使いに最適なサイズ感になっている。
フロントには斜めに配置されたジッパーポケットを搭載し、小物類をすぐに取り出せる便利な設計になっている。
両サイドのオープンポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収まり、日常の持ち運びに役立つ仕様となっている。
重量約570gと軽量で、8つのポケットを備えた実用的な作り。整理整頓がしやすく使い勝手の良さが魅力になっている。
