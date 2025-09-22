万博、LiSAがサウジナショナルデー出演が直前発表 野外で同国を代表するアーティストと共演へ【概要】
大阪・関西万博であす23日に開催されるサウジアラビア王国ナショナルデー（9月23日）のコンサート出演アーティストが発表され、日本からLiSAの参加が直前発表された。サウジを代表するアーティストのミシャール・タマー、ゼナ・エマドと共演する。
【写真】サウジコンサートでLiSAと共演 ミシャール・タマー＆ゼーナ・イマード
コンサートは23日夜、野外のEXPOアリーナ「Matsuri」で開催。サウジの伝統舞踊「アルダ」、日本の能楽師とサウジのネイ（縦笛）奏者による共演、 日本の和太鼓とサウジアラビアのサムリ（太鼓）による共演、そして万博の最優秀パフォーマンス賞にノミネートされたサウジアラビア館で夜に公演されている「水の物語」などが披露される。
■LiSA
LiSAは、数多くの人気アニメシリーズの主題歌を担当し、日本国内外で大ヒットを記録。エネルギッシュなパフォーマンスと前向きなメッセージを軸としたライブ活動も精力的に展開し、高い評価を得ています。アニメ音楽シーンに留まらず、主要ロックフェスでも活躍するライブアーティストとして日々新記録を樹立し、確固たる地位を築いている。アメリカ、メキシコ、東アジア、東南アジアでの単独コンサート開催経験を持ち、2025年夏には初の北米ツアーを成功裏に完遂した。
■ゼーナ・イマード
ゼーナ・イマードは、サウジアラビア出身の歌手で、2018年のデビュー以来アラビアポップシーンで注目を集めている。ソウルフルな歌声とジャンルを超えたサウンドで知られるゼーナは、アラビアンポップに伝統的なハリジ音楽、ジャズ、ソフトロックの要素を融合させた音楽を創造。彼女の楽曲は現代的なポップリズムと古典的な中東メロディが見事に調和し、多様な聴衆に響く新鮮で本物のサウンドを提供する。
また、サウジアラビア文化省主催の21歳以下ミュージシャンコンテストで優勝するなど、数々の栄誉に輝き、2021年には、中東エンターテインメント業界で最も権威ある賞の一つである「リヤド・ジョイ賞」の最優秀新人アーティスト賞を受賞した。
■ミシャール・タマー
ミシャール・タマーは、サウジアラビアの現代音楽のサウンドを国内から世界の舞台へと再構築する先駆的なアーティスト。才能豊かなシンガーソングライター兼マルチプレイヤーとして、ミシャールはポップ、R&B、ロック、中東の要素を融合させ、独特で映画的なスタイルを確立している。
彼の誠実な物語と魅惑的なパフォーマンスは、世界中で数百万回の再生回数を記録し、熱心な国際的なファン層を獲得。サウジアラビアで最も影響力のある若手アーティストの一人として認められ、王国の創造性を世界文化の舞台へと導く新世代のアーティストを代表する存在。
■チケット
・イベントへの入場には、サウジアラビア王国館専用チケットシステムで入手したチケットが必要です。チケットは無料。
・イベント当日、上記リンクの手続きで取得したQRコードを確認後、リストバンドをお渡し。
・万博会場への入場には、大阪・関西万博の入場券が必要。
