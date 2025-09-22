22日午後3時現在、台風18号は大型で猛烈な台風となっていて、1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。台風は今後も西へ進み、23日夜以降、香港を直撃するおそれが。一方、もう1つの台風19号は今後、日本の南で迷走する可能性があり、今後の動向に注意が必要です。

■台風18号「猛烈な」勢力に発達

バシー海峡にある台風18号は、午後3時現在「大型で猛烈な」台風となっています。中心気圧は905hPa、最大風速は55m/sとなっていて、1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。台風18号は、このあとも西へ進み、23日夜から24日にかけて、香港を直撃するおそれがあります。

沖縄からは次第に遠ざかりますが、台風のうねりが届くため、先島諸島を中心に波が高まり、海は大しけとなっています。また、台風周辺の湿った空気の影響で沖縄は大気の状態が不安定になっていて、ザッと雨の強まる所もあり、注意が必要です。

■台風19号は日本の南で迷走か

一方、日本の東にある台風19号は、一時、猛烈な勢力となりましたが、現在は発達のピークは過ぎて、非常に強い勢力となっています。午後3時現在の中心気圧は955hPa、最大風速は45m/sで、1時間に10キロの速さで北東へ進んでいます。

■今後も台風発生の可能性

台風を動かす上空の風が弱いため、台風19号は今後も付近を迷走するようにゆっくりと進むでしょう。後半の予報円は非常に大きく、まだ予報に幅がある状態ですが、複数の気象モデルで、日本付近に影響する可能性は次第に低くなってきています。

22日午前9時の天気図で、フィリピンの東海上で新たに熱帯低気圧が発生しました。この付近の海面水温は、29℃〜30℃前後とかなり高くなっていますので、今後、新たな台風に発達する可能性もあります。9月は台風シーズン。今後も続々台風が発生し、列島に影響してくる可能性がありますので、気象情報・台風情報をこまめに確認するようにしてください。