◇MLB マリナーズ7-3アストロズ（日本時間22日、ダイキン・パーク）

ア・リーグ西地区1位のマリナーズが、2位アストロズを7-3で圧倒。首位攻防戦を見事にスイープし、地区優勝へ大きく弾みをつけました。また、カル・ローリー選手は驚異の58号をマークし、2日連続で球団記録を更新しています。

試合が動いたのは、2回表のマリナーズの攻撃。先頭のジョシュア・ネーラー選手が初球ヒットで出塁すると、ホルヘ・ポランコ選手、ユジニオ・スアレス選手の連打で、ノーアウト満塁のチャンスを演出します。続くドミニク・カンゾーン選手はサードゴロに倒れますが、1アウト満塁から四球で1点を先制します。

さらに、なおも1アウト満塁で迎えたJ.P.クロフォード選手の打席。ストライク先行から、4球目の甘く入ったスライダーをとらえると、高らかに打ち上がったボールは大きな弧を描いてライトスタンドへ。今季12号、自身6本目となるグランドスラムで、一挙4点を追加します。

まだまだマリナーズの攻撃は終わりません。ランディ・アロザレーナ選手がセンター前ヒットで出塁すると、今度は本塁打キング独走中のローリー選手が2戦連発の58号。リードを7点に広げます。

マリナーズは2回だけで、打者11人の猛攻をみせ、7点を奪います。その後は、3回、7回、8回にそれぞれ1点を返されますが、2回に築き上げた7点のリードは大きく。7-3で勝利し、アストロズをスイープしました。

この試合、MLBトップで本塁打キング独走中のローリー選手は58号をマークし、球団新記録を更新しています。さらに、2022年にヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が築いたリーグ記録の62本まであと4本に迫っています。

なお、日本時間24日からの3連戦でマリナーズがロッキーズに2勝し、アストロズが1敗すれば、早ければ25日にマリナーズがホームファンの前で西地区優勝を決める可能性があります。

シーズンは残り6試合。記録をどこまで伸ばすのかまだまだ目が離せません。