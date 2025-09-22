セブンのザクチキ×にんにく　「ザクチキ背徳のマシマシ」新登場

セブン‐イレブンの人気フライドチキンシリーズ「ザクチキ」に、新フレーバーが仲間入りします。その名も「ザクチキ背徳のマシマシ」。

9月23日から全国のセブン‐イレブンにて順次発売されます。価格は税込240.84円（223円・軽減税率8％適用）。

商品は、にんにくをたっぷり使用した特製調味液に鶏肉を漬け込み、濃厚でやみつきになる味わいを実現。パンチの効いたフレーバーは、思わず「罪深い」と感じてしまうほどの背徳感をもたらす仕上がりになっているそう。

さらに、特徴的なのは“ザクザク”とした衣。塩味のある衣とジューシーな鶏肉の組み合わせに、濃厚なにんにくの香りが加わり、一口食べれば口の中いっぱいに旨みが広がるとのこと。

今年4月に九州の一部店舗で先行発売された際には大きな反響があり、「ぜひ全国でも食べたい」との声が多く寄せられたことから、このたび満を持して全国発売に至った本商品。

セブン‐イレブン担当者は「食べ応えのあるザクザク感と、にんにくをたっぷり使用した濃厚な味付けは、セブン‐イレブンのこだわりが詰まった一品。やみつき必至の“背徳のフライドチキン”をぜひご堪能ください」とコメントしています。

もちろん、定番の「ザクチキ（魅惑のうま辛）」もあわせて販売中です。

