いくら独自政策を唱えても、野党の理解と協力がなければ実現できない「手枷足枷(てかせあしかせ)」をはめられた異例の自民党総裁選が９月２２日、告示された。

衆参両院で自民、公明両与党が過半数を失った以上、石破茂首相の後を継ぐ新総裁が次の臨時国会で必ず首相に指名される保証はない。

その中での５人の候補者による論戦で注目されるのは、主張する政策や統治の枠組みが、野党に媚(こ)びたり、有権者の人気取りに走ったりしていないかという点と、野党を巻き込まないと進められない課題を掲げてピンチをチャンスに変える発想があるかどうかという点だ。

派閥解消で続く「オープン化」、二つのポピュリズムの危険

立候補したのは、小林鷹之・元経済安全保障相、茂木敏充・前自民党幹事長、林芳正官房長官、高市早苗・前経済安全保障相、小泉進次郎農相（届け出順）。９人が出馬した２０２４年の自民党総裁選に次ぎ、野党時代の１２年の総裁選と並ぶ候補者の多さは、麻生派を除く全派閥が解消されたことによる総裁選のオープン化の流れが続いていることを表している。

リーダー選びのオープン化は、表面的には透明性が高く、民主的に映る一方、政治家としての資質、力量が乏しくても、人気と資金のある候補者が有利になる副作用があることは、米国の共和、民主両党の大統領候補選びの歴史的変遷でも指摘されている。

また、苦境に立たされた伝統政党が国民人気の高いアウトサイダーに依存して党勢回復を図った結果、政権を乗っ取られてしまい、統治の仕組みそのものが改悪され、独裁によって多くの人が傷ついた歴史も、人類は経験している。

その意味で、５人の総裁候補の主張を見比べる際には、実現可能性がなくても有権者受けする政策を打ち出す「大衆迎合型のポピュリズム」や、有権者の不満や不安をあおって支持を得ようとする「大衆扇動型のポピュリズム」に陥っていないかどうかの見極めが大切だ。

自民党総裁選の有権者は党員と党所属国会議員に限られるが、少数与党とはいえ、自民党は比較第２党以下に大きな議席差をあけた比較第１党だ。

新総裁が今後の政権の枠組み作りで重要な役割を果たすことは間違いない以上、党員でないからといって無関心ではいられない。

課題解決の独自のアイデアがあるか

次に注目すべき点は、公約の多くが政府の政策になっていった過去の総裁選とは異なるものの、各候補が示す独自政策の中に日本が抱える課題を解決するアイデアがどれだけ盛り込まれているかだ。

自民党という政党そのものが抱える難しさは、「国民政党」「キャッチ・オール・パーティー」という姿を追求してきた結果、どうしても政策が総花的になり、輪郭がぼやけることだ。

社会の価値観が多様化していることに加え、ＳＮＳを通じて誤情報や偽情報を使った極論も拡散される構造を防ぐ手段が確立されていないことも、２４年の総選挙や今回の参院選での自民党の敗因の一つになったとも考えられる。

目立とうとすれば主張は先鋭的な方がいいと考えがちだが、政治に必要なのは課題解決の現実的プランと、地道な利害調整だ。各候補のアイデアのユニークさだけでなく、財源や、野党との連携が可能かどうかといった視点が要る。

目先の方便か、路線変更か

興味深いのは、保守右派と目される高市、小林両氏、中道リベラルの小泉、林、茂木の各氏が全員、「穏健保守・中道」の立場を強調していることだ。

総裁に選ばれた後に新たな連立政権を念頭に置いた野党との協議に臨む展開を考えれば、「穏健」をアピールして党員や党所属国会議員にくすぶる「新たな安定政権の枠組みを作れるのか」という懸念を解く思惑もあるのだろう。

ここも、目先の勝利のために政治信条を封印する方便にすぎないのか、今後の政権運営を考えての路線修正なのか、よく見定めたいところだ。

選挙制度改革という「土俵」は変わるか

また、「平成の政治改革」から約３０年もの間、重要な選挙の争点になることはなかった選挙制度改革が、今回の総裁選では俎上(そじょう)に上る可能性があることにも着目したい。

選挙制度改革は自分たちの「土俵」を変える作業だけに、現職議員は後ろ向きで、有権者の関心も薄く、票になりにくいこともあって、積極的に取り上げる機運はなかった。

それが、自民党の「政治とカネ」の問題と絡めて、選挙制度のあり方を見直そうという声が与野党双方に広がりつつある。

野党の理解と協力なくしては進められないという意味でも、野党側にも現在の選挙制度を見直そうという動機が芽生えているという意味でも、議論の深まりに期待したい。

説得力を持って党への信頼取り戻せるか

第３にして最も重要な注目点は、「政治とカネ」の問題で失墜した自民党に対する信用、信頼を取り戻すための取り組みだ。

これまでも自民党は、巨大疑獄やスキャンダルなどで批判にさらされる度に、「解党的出直し」「ゼロからのスタート」などと唱え、「党の顔」である総裁を交代させて政権の維持、延命を図ろうとしてきた。

一連の「石破降ろし」の経緯を振り返っても、石破首相の退陣を求める側も、続投を模索した側も、「民意」を都合よく解釈し、国民不在ともいえる党内抗争を演じただけではなかったか。

「民意」と称される参院選の結果は、自民党の議席が大幅に減る一方で、いまだに抜きんでた比較第１党の座が与えられている。

どちらを強調するかで、「民意」の見え方は変わる。

かつて政権を失った民主党が、「自民党にあって民主党にないものはフォロワーシップだ」と総括したことがある。残念ながら今の自民党内はイデオロギー的な分断の兆しも見え、自分たちが選んだリーダーを支えるフォロワーシップは弱まり、遠心力が働いている。

自民党に対する冷ややかな視線を正面から受け止め、近視眼的な人気取りや美辞麗句ではなく、党の立て直しの方向性について説得力をもって示しているかどうかが、この総裁選で問われていることではないか。（読売新聞編集委員・伊藤俊行）