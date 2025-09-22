ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬの弟分である新ボーイズグループ・ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）が２２日、東京・コニカミノルタプラネタリアＴＯＫＹＯで、プレデビュー会見を行った。芸能事務所・ＢＭＳＧのオーディション「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ」から誕生した平均年齢１８・６歳の５人組。１９日に結成し、２２日にプレデビューしたフレッシュな５人がお披露目された。

輝く星という意味を持つグループ名にちなみ、プラネタリウムで会見。同日リリースのプレデビュー曲「Ｍｏｏｎｃｈａｓｅｒ」で門出を迎え、ＧＯＩＣＨＩ（１８）は「うれしいと同時にやってやるぞという強い気持ちでいっぱい」と笑顔。ＲＵＩ（１８）は「ここからが本当のスタートだと思う」と気を引き締め、満天の星空に向けて「いつかドームや海外でライブできたら」と誓った。

ＢＭＳＧ代表取締役ＣＥＯでプロデューサーのＳＫＹ−ＨＩは「とてつもなくかっこいいグループ」と魅力を発信し、「この人たちは好きな音楽と突き詰めているんだなと伝わる存在になってほしい。芸能界はシビアなこともあると思うけど、確実に皆なら大丈夫。シビアでハードな世の中だからこそ、ＳＴＡＲＧＬＯＷが必要とされる存在だと思っている。どうか生きづらさを感じる世の中を、すてきで愉快で美しい世の中にしていきましょう」とメンバーたちに呼びかけた。

会見では、来年１月３１日、２月１日に神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩで、デビューイベントを開催することも発表された。