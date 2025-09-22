海を走るランボルギーニ!?

カウンタックやディアブロやウラカンなどで知られる、イタリアの名車ランボルギーニ。憧れのスーパーカーってイメージですよね。昔のカクカクも、今のツルっとしたのも最高にカッコ良いデザインです。

さすがに買うのは敷居が高いですが、海のランボルギーニだったら？ もっと安いし駐車場も要りません。

水上を走るランボルギーニ

ドイツ発CAYAGOの「SEABOB SE63」は、アウトモービリ・ランボルギーニとのコラボで生まれた水中スクーターです。フロントにはランボのエンブレムがちゃんとあるで、遺伝子を受け継いでいるのが分かります。

モーターは6.3kWで、バッテリーは1.5時間のフル充電で1時間の連続運転が可能。水深25mまで潜って水中でもグングン進みます。

再設計で性能も向上した

元々CAYAGOの水中スクーターはスーパーカーっぽいデザインだったので、このモデルになっても違和感はナシ。再設計にあたりモーターの構造や充電池の技術や、チタンやカーボンファイバーなど素材、安定性向上のためウィングも見直したそうです。ただガワを取り替えただけじゃないんですね。

Image: CAYAGO AG

ジェットで進むビート板だ

前から後ろまでランボルギーニそのままですが…乗り方はビート板みたい。でも両手でシッカリとハンドルを掴んでいないと、取り残されちゃいそうです。

筆者のように泳ぎがヘタでも、ランボルギーニ愛でマリンスポーツが得意になったりして？

まだ発表された直後なので、価格は未定。少なくとも4輪車よりは安いはずですよね。発売は来年になるそうです。

