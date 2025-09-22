水中スクーターになったランボルギーニで大爆走。でも乗り方はビート板みたい
海を走るランボルギーニ!?
カウンタックやディアブロやウラカンなどで知られる、イタリアの名車ランボルギーニ。憧れのスーパーカーってイメージですよね。昔のカクカクも、今のツルっとしたのも最高にカッコ良いデザインです。
さすがに買うのは敷居が高いですが、海のランボルギーニだったら？ もっと安いし駐車場も要りません。
水上を走るランボルギーニ
ドイツ発CAYAGOの「SEABOB SE63」は、アウトモービリ・ランボルギーニとのコラボで生まれた水中スクーターです。フロントにはランボのエンブレムがちゃんとあるで、遺伝子を受け継いでいるのが分かります。
モーターは6.3kWで、バッテリーは1.5時間のフル充電で1時間の連続運転が可能。水深25mまで潜って水中でもグングン進みます。
再設計で性能も向上した
元々CAYAGOの水中スクーターはスーパーカーっぽいデザインだったので、このモデルになっても違和感はナシ。再設計にあたりモーターの構造や充電池の技術や、チタンやカーボンファイバーなど素材、安定性向上のためウィングも見直したそうです。ただガワを取り替えただけじゃないんですね。
ジェットで進むビート板だ
前から後ろまでランボルギーニそのままですが…乗り方はビート板みたい。でも両手でシッカリとハンドルを掴んでいないと、取り残されちゃいそうです。
筆者のように泳ぎがヘタでも、ランボルギーニ愛でマリンスポーツが得意になったりして？
まだ発表された直後なので、価格は未定。少なくとも4輪車よりは安いはずですよね。発売は来年になるそうです。
Source: YouTube, Instagram, CAYAGO AG via MIKE SHOUTS
MIZUNO(ミズノ) スイムグッズ マスタービート 85ZB75145 45×28×4cm イエロー
2,442円
Amazonで見るPR