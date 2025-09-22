¡Ö¤à¤ä¤ß¤Ê¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¥¢¥×¥êÁàºî¡×¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸òÄÌ°ãÈ¿1°Ì¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£¥½¥Ë¡¼Â»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Á´¹ñ¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¼Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡Ö¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò½êÍ¤··î¤Ë1²ó°Ê¾å¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î18¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷1000¿Í¡Ê³ÆÇ¯Âå125¿Í¤º¤Ä¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÄó¼¨¤·¡¢¡Ö¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê54.4%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè38¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°ì»þÄä»ß¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤Æ¤âÆ»¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê51.0%¡Ë¡¢¡Ö¤à¤ä¤ß¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¡×¡Ê50.8%¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë¡×¡Ö6ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÍÄ»ù¤òÆ±¾è¼Ô¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â49.3%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¼Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¡Ê20.8%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¿Å¾¼ê¤ò¸òÂå¤¹¤ë¡×¡Ê23.8%¡Ë¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¬¥¹·ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê23.9%¡Ë¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¡Ê26.4%¡Ë¤Ê¤É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸òÄÌµ¬Â§°ãÈ¿¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê11.2¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â1³ä¤Û¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¼Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï"Ää»ßÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿"¤Ë¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¿Å¾¼ê¤ò¸òÂå¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¾ì½êÅù¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¡ÈÃóÄä¼Ö°ãÈ¿¡É¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¬¥¹·ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¹âÂ®¼«Æ°¼Ö¹ñÆ»Åù±¿Å¾¼Ô½å¼é»ö¹à°ãÈ¿¡É¤Ë¡¢¸åÂ³¼Ö¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÎµÁÌ³°ãÈ¿¡É¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥½¥Ë¡¼Â»ÊÝ¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±