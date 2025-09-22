À¾Éð¡¦çÐºÂ³¤¿Í¡Ö¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¥í¥Ã¥ÆÀïº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ø
¡¡À¾Éð¤ÎçÐºÂ³¤¿Í¤¬23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡çÐºÂ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂÐÀï²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤µå¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊá¼ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡çÐºÂ¤Ïº£µ¨¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.63¡£