¡¡YOASOBI¤Î¿·¶Ê¡Ö·à¾å¡×¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¤È¤Ê¤ë10·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢µÓËÜ »°Ã«¹¬´î¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬Ã´Åö¤·¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡»°Ã«¤¬º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿»ä¾®Àâ¡Ø·à¾ì¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ÊÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¼´¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü¤Ë·ëÀ®6Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëYOASOBI¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ýー¥¶ー Ayase¤Î¥Üー¥«¥ë»²²Ã¤â¼Â¸½¤·¡¢YOASOBI¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢YOASOBI¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢10·î1Æü¤Î¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Æâ¤Ç½é²»¸»²ò¶Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãYOASOBI¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
²»³Ú¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ä¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø·à¾å¡Ù¤Ï»°Ã«¤µ¤ó¤¬¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«ÅÁ¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Çºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤ËÂæËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤â²¿²ó¤âÏ¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²Î»ì¤â²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»×ÁÛ¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ÆÆñ¹Ò¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎYOASOBI¤Ë½Ð¤»¤ë¥¢¥ó¥µー¤òºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
