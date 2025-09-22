¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤ò¡×¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥×¥í3µåÃÄ¤¬JWL¤ËÁª¼êÇÉ¸¯¡¡²Æì¤Ç³«ºÅ¤ÎÅßµ¨Ìîµå¥ê¡¼¥°
¡¡²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤ÎÅßµ¨¥ê¡¼¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJWL¡Ë¡×¤Ï22Æü¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÁª¼ê¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë2µåÃÄ¤¬»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡JWL¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦Åßµ¨¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÈ¯Â¡£°ìºòÇ¯¤«¤é¥×¥íÁª¼ê¤ËÌç¸Í¤ò¹¤²¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤«¤é½é¤á¤ÆÀ¾Éð¡¢³ÚÅ·¡¢DeNA¤Î3µåÃÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï11·î22Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç²Æì¸©²Æì»Ô¤Î¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡£¹ñÆâ¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¤Û¤«ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¢³¤³°¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î¥×¥íµåÃÄ¤Ê¤É¤¬Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£
¡¡JWL¤ÎÂçÌîÎÑ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·üÌ¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹DAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£