¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î29Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÌó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£ºûÀî¤Ï21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£