¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤¬¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¾å¤¬¤ë¡£23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¡£
¡¡¾¾ËÜÀ²¤ÏÀèÈ¯¤Ç3»î¹çÂ³¤±¤ÆÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤¬Â³¤¡¢4²ó3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿7Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÆ±¡Ë¸å¤Ë¡¢µß±ç¤ØÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡22Æü¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤Ä´À°¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1·å¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡Ö¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£