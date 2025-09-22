¿Íµ¤ÀäÄºÃæ¤Ëà18ºÐº¹áº§¤Ç·ÝÇ½³èÆ°°ì»þµÙ»ß¡Ä50ºÐàÌþ¤ä¤··Ï½÷Í¥á¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤Éº£¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ©Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤Ê»Ñ
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæÅÅ·âº§¡Ä¡£1990Ç¯Âå¤ËÌþ¤ä¤··Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿50ºÐ½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡£21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»12Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ¤Ç¤Î¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤äÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¥Á¥é¤Þ¤Ç¹¬¤»µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ö50ºÐ¡ª¡©¡ªÈ©¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¾å¤Ï1993Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤Ë27ºÐ¤Ç18ºÐÇ¯¾å¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È·ëº§¡£ºòÇ¯6·î²¼½Ü¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËSNS¤Ç¡ÖÎÅÍÜ´ü´Ö¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î8Æü²ÐÍËÆü¤Î¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤è¤ê¿ï»þÉüµ¢¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£