¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¡¼¥¯¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¤â¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÉ§ËàÏ¤ (59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¡¡Ï¢ÆüÉñÂæ¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹ º£Æü¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü ÃÂÀ¸Æü¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö59ºÐ 50ÂåºÇ¸å¤ÎºÐ¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¤Ç¡¡¾Ð¡×¤È´é¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤ÆÁé¤»¤¿!¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÌÜ¤¬Èè¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£