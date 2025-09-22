「欧州でも傑出した選手」「ボールを奪うのはほぼ不可能」ブンデスで衝撃パフォーマンスの日本人MFをクラブSDが大絶賛！「唯一欠けているのは…」
現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツが敵地でアウクスブルクと対戦。４−１の大勝を飾った。
この一戦に３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発した佐野は、14分に敵陣でボールを奪い、左足のミドルを突き刺して先制点を奪取。ブンデス初ゴールを奪うと、２−０で迎えた60分には右サイドをドリブルで一気に駆け上がりラストパス。パウロ・ネーベルの得点をアシストする。
止まらない日本人MFはその６分後にも、右サイドのポケットを取り、折り返し。そこからチームの４点目が生まれた。
３ゴールに絡んでチームの勝利に大きく貢献した佐野には、ドイツメディアやファンから多くの称賛の声が上がっているなか、ドイツメディア『Frankfurter Rundschau』によると、マインツのスポーツディレクターを務めるニコ・バンゲルト氏も日本人MFを大絶賛。以下のようにコメントしている。
「彼はブンデスリーガ、そしてヨーロッパでも傑出した選手だ。我々を楽しませてくれる一方で、相手を悩ませる存在だ。常に走ることができ、そのスピードも速い。ボールを奪うのはほぼ不可能だ。攻撃において危険なエリアにまで入り込める走力を持っている。今のところ唯一欠けているのは、ゴールへの関与だ」
クラブSDからも絶大な信頼を受ける佐野のさらなる活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のブンデス初ゴール！佐野海舟が逆足で豪快ミドル弾
【動画】衝撃のブンデス初ゴール！佐野海舟が逆足で豪快ミドル弾