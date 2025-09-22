「あくびできた」「無料の観客」日本代表守護神がセリエAで今季初完封！イタリアメディアは相手チームに痛烈皮肉「サポーターに混ざっていても大丈夫だった」
ほとんど出番はなかった。だが、今季初のクリーンシート達成は重要だ。
パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は９月21日、セリエA第４節クレモネーゼ戦で先発フル出場した。チームは０−０で引き分け、今季初白星ならず。だが、鈴木は今季初めてリーグ戦で無失点を達成している。
前半からパルマが優勢に試合を進め、クレモネーゼに許した枠内シュートは１本のみ。鈴木が対応を迫られた場面はごくわずかしかない。終了間際にフランコ・バスケスのシュート気味のクロスにヒヤリとさせられたが、CKに逃れて事なきを得た。
仕事する機会が少なかっただけに、地元メディアの評価も及第点の６点ばかりだ。
『Gazzetta dello Sport』紙は「前半はサポーターとチャントできたほど。86分にエリア外でヘディング対応したのが最初だった。バスケスがゴールを狙ったときにも存在」と報じている。
『calciomercato.com』も「90分にわたって無料の観客となる午後」と報道。『TUTTOmercatoWEB』は「試合を通じて出番なし。かなり穏やかな一日を過ごした」としている。『Eurosport』は「何度もあくびでき、やるべきことが少なかった」と伝えた。
「直近はふさわしい出来でなかったが、この日は穏やかな一日だった」
地元紙『Parma Today』は「少しいったところにパルマから来た2400人のサポーターがいたが、前半はその中に入っていても大丈夫なほどだった。クレモネーゼは気づきもしなかっただろう」と報じた。
「最後に決定的な対応を迫られた。バスケスが前を見て、ループで狙ったからだ。だが、日本人守護神がいた」
90分を通じて出番が少ないなか、集中を保つのは決して容易なことではない。だが、鈴木は注意を怠らなかったからこそ、バスケスの意外性のある狙いを阻むこともできた。
このクリーンシートをさらに次へと生かしていけるか。パルマは24日にコッパ・イタリアのラウンド32でスペツィアと、29日にリーグ次節でトリノと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
