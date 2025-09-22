¡ÚÂ®Êó¡Û¾®Àô»á¡Ö¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤³¤½À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡×ÅÞºÆÀ¸¤òµ¯ÅÀ¤Ë·ÐºÑ¡¦¼£°Â¡¦³°¸ò°ÂÊÝ¡¦ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Þ¤Ç15Ê¬¤ÇÌÖÍå¤·Áí¹çÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª5¸õÊä¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
22Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÅÞËÜÉô¤ÇÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸õÊä¼Ô½ê¸«È¯É½±éÀâ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¯¼£´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½ÁíºÛ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯ÎÏ¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌîÅÞ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¡¢¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¡¢Ãå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê²óÉü¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¡×¤ÈÅÞºÆÀ¸¤Ø¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ðÁÃ¹µ½üÅù¤òÄ´À°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤Î¾ï¼±¤ÎÊÉ¤òÂÇÇË¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ±¿±Ä¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔË¡½¢Ï«¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¡¢¼£°Â¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÏ°è½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·Áí¹çÅª¤ÊÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢º£²ó¤Î±éÀâ¤Ç¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
±éÀâ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤ËÉý¹¤¯À¯ºö¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¹ç°Õ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤äÍýÇ°¤Î°ìÃ×¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
44ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯È¯¿®ÎÏ¤¬¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢ÅÞÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð¸³ÉÔÂ¤ä¡¢»þ¤Ë¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤ë¿¿°Õ¤Î¼ã´³ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤È¯¸À¤Ê¤É¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¾®Àô»á¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¡¦·ÐºÑ¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡¦³°¸ò°ÂÊÝ¡¦ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Èº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¼çÍ×ÏÀÅÀ¤ò15Ê¬¤ÇÌÖÍå¤·¡¢À¯ºöÎ©°Æ¤È¿ë¹Ô¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò·üÌ¿¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£