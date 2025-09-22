¡Ú½©¾ì½ê¡Û¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¤¬£·¾¡ÌÜ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¡ÖÁêËÐ¤òËèÆü¼è¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾¶Ì¾¾Ë±¡Ê£³£²¡áÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£·¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¡£±¦¤Ò¤¶¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ´Ø¼è¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö±¦¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Æ¨¤²¤¿Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¡£Áê¼ê¤òÀµÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Æ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ëë²¼¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢£±£µÆü´Ö¤ÎÅÚÉ¶¡£¡ÖËë²¼¤È°ã¤Ã¤Æ£±¡¢£²Æü¤¢¤«¤Ê¤¤¡£ËèÆü¼è¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£¶Æü´Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£