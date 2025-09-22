元尼神インター誠子、秋刀魚塩焼きメインの手作り和定食公開「理想の食事」「こだわり感じる」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が21日、自身のInstagramを更新。秋刀魚の塩焼きをメインにした手作りの和定食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】誠子、プロ級手作り和定食公開
誠子は「夏と秋のあいだ定食」と季節の変わり目を表現した料理を報告。「秋刀魚塩焼き、瓢箪南瓜の煮物、栃尾揚げに大葉チーズ挟んで焼いたん」「茄子ししとう焼きびたし、きのこ炊き込みごはん、白茄子のお味噌汁」と6品からなる彩り豊かな和定食の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「手作りすごい」「理想の食事」「料理だけじゃなく器にもこだわりを感じる」「栄養バランス完璧」「料理上手」「食べてみたい」「お店みたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】誠子、プロ級手作り和定食公開
◆誠子、季節感あふれる手作り和定食を紹介
誠子は「夏と秋のあいだ定食」と季節の変わり目を表現した料理を報告。「秋刀魚塩焼き、瓢箪南瓜の煮物、栃尾揚げに大葉チーズ挟んで焼いたん」「茄子ししとう焼きびたし、きのこ炊き込みごはん、白茄子のお味噌汁」と6品からなる彩り豊かな和定食の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「手作りすごい」「理想の食事」「料理だけじゃなく器にもこだわりを感じる」「栄養バランス完璧」「料理上手」「食べてみたい」「お店みたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】