ÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¡×¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¡¡¥µ¥ó¥¥é¥¤¤ÎÍÕ¤ÇÊñ¤ó¤ÀÃÄ»Ò¡¡¹áÀî¡¦¾®Æ¦Åç
¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¤òºî¤ë¿Æ»Ò¤é¡¡Í·»ùÏ·´Û¡¡¹áÀî¡¦¾®Æ¦ÅçÄ®¡¡21Æü
¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢¾®Æ¦ÅçÄ®¤ÎÍ·»ùÏ·´Û¤Ç¿Æ»Ò¤é¤¬ÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥¥é¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¤ÎÍÕ¤ÇÃÄ»Ò¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¾®Æ¦ÅçÄ®¤Îºä¼ê¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Öiine¥«¥Õ¥§¡õ¾®Æ¦Åç»öÌ³½ê¡×¤¬¡Ö¥µ¥ó¥¥é¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¡×¤Îºî¤ê¼ê¤ÎÁý²Ã¤äÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥µ¥ó¥¥é¥¤¶æ³ÚÉô¡¿À¶¿åµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅçÆâ¤Î¿Í¤ÈÅç³°¤Î¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤¥Áー¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¥é¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¸©³°¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥§¥êー¤Ê¤É¤Ç¤Î¡Ö¤Á¤ã¤Ü¤À¤ó¤´¡×¤ÎÈÎÇä¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£