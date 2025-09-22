大谷翔平 連続試合出塁を26に伸ばす！チームは終盤に救援陣が崩れて逆転負け ポストシーズンでの起用は



大谷翔平

＜2025年9月21日(日本時間22日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場、4打数1安打で連続試合出塁を26に伸ばした。

前日、53号を放ちシュワーバー(フィリーズ)に並びかけたが、単独トップに立つ本塁打は出なかった。

チームはまたもや終盤に救援陣が崩れて逆転負け。2位パドレスが勝ったためマジックは3のままで、最短の地区優勝決定は23日(同24日)となった。

25歳のドジャース・シーハン、24歳のジャイアンツ・マクドナルド、両若手先発の投げ合いでゼロ行進が続く中、6回に大谷が口火を切った。

ここまで三振、右直に抑えられていたマクドナルドのチェンジアップを右手でうまく拾い、バットを折られながらも右前に運んだ。

今季4度目の9試合連続安打、そして連続出塁を26に更新する一打。しかし、この無死一塁の好機は、続くベッツが遊ゴロ併殺打に打ち取られ得点には結びつかなかった。

それでもドジャースは7回、ようやくマクドナルドを攻略。マンシーの四球を足掛かりにパヘス、コンフォルトの連打で1点を先制した。

ところが7回無失点の好投を披露したシーハンの後を受けたトライネンが、またもや背信投球。適時二塁打、押し出し四球などで3点を献上し、ドジャースは逆転負けを喫した。何とトライネンは9月だけで5敗目。ブルペンの厳しい状況は解消されないままだ。

この状況下、相変わらずポストシーズンでの大谷の"守護神"起用などに注目が集まるが、現状では先発起用が濃厚とみられている。

30日(日本時間10月1日)から行われるワイルドカードシリーズでの先発が有力視されている。「すべての可能性を否定しない」とロバーツ監督は話しているものの、救援登板におけるDH解除など懸念事項が多いこともあり、方向性はほぼ確定しているといえる。

逆に救援陣の不安がチャンスに結びついたのが、佐々木朗希だ。

この日3Aタコマ戦で2度目の救援登板、6回の1イニングを無安打無失点、1奪三振と力投した。最速は97.9マイル(約157.6キロ)だった。前回18日(同19日)も1イニングを投げて無安打無失点、2奪三振で最速は100.1マイル(約160.9キロ)をマーク。2試合連続で結果を残した。

「ローキは本当に素晴らしく、内容もよかったので、彼は(遠征地の)アリゾナに飛んで、我々と合流する予定で、話をする。2度登板したので水曜まで登板できませんが、彼は必要な準備を終えています」とジャイアンツ戦後にロバーツ監督は今後の動きを明らかにした。

しかし指揮官は「まだ我々は勝つことが目標だし、彼にとってはリリーフとしては3度目で、メジャーでは初のリリーフとなる。まずはロースター入りをするかどうかの判断をしてから、状況を見て使うか決めていくことになる」と佐々木をブルペンの"救世主"に期待しながら、そう語るにとどめた。佐々木としてはこのチャンスを何とかものにしたいところだ。





