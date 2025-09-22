¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÀè½µËöÈæ²£¤Ð¤¤¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÀè½µËöÈæ²£¤Ð¤¤¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÀè½µËöÈæ²£¤Ð¤¤¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2025Ç¯9·î22Æü 16»þ13Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÀè½µËöÈæ²£¤Ð¤¤¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤ÏÀè½µËöÈæ²£¤Ð¤¤¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°°Õ¤ß¤é¤ì¤º ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô¤Ï¾®Æ°¤¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ï¤º¤«¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤À¤±¡¡BYD²¼Íî¡¢¥Ðー¥¯¥·¥ãー¤¬Á´³ôÇäµÑ Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÁ°ÆüÈæ£¶£¸£³±ß¹â¡¢ÊÆ³ô¹â¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ