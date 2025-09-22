２２日の東京株式市場で日経平均株価は急反発。前週末の米株高が好感され、半導体関連などハイテク株を中心に値を上げ、日経平均株価は２営業日ぶりに最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前週末比４４７円８５銭高の４万５４９３円６６銭。プライム市場の売買高概算は１７億１４３１万株。売買代金概算は５兆３１４１億円となった。値上がり銘柄数は９２８と全体の約５７％、値下がり銘柄数は６３０、変わらずは６０銘柄だった。



前週末１９日の米株式市場は、ＮＹダウが１７２ドル高と３日続伸し最高値を更新。ナスダック指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数も含め主要３指数がそろって最高値を更新した。米株高を受け、週明けの東京株式市場は買い先行でスタート。寄り付きは１４７円高だったが、その後、半導体関連や電子部品などハイテク株を中心に買いが流入し上昇幅を拡大。午後１時過ぎには７１１円高の４万５７５７円まで値を上げた。銀行株や商社株なども買われた。あす２３日は秋分の日で休場となることから買い手控えムードも強まり、大引けにかけて上昇幅は縮小したものの、結局１８日につけた終値ベースの最高値（４万５３０３円）を２営業日ぶりに更新して取引を終えた。



個別銘柄ではレーザーテック＜6920＞や東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞が高く、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やディスコ＜6146＞が買われた。村田製作所＜6981＞やＴＤＫ＜6762＞、太陽誘電＜6976＞が上昇し、フジクラ＜5803＞やソニーグループ＜6758＞、トヨタ自動車＜7203＞が堅調だった。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞、ファーストリテイリング＜9983＞が値を上げた。



半面、ソフトバンクグループ＜9984＞や日立製作所＜6501＞、三菱重工業＜7011＞が安く、任天堂＜7974＞や東京電力ホールディングス＜9501＞、日本郵船＜9101＞、ＪＸ金属＜5016＞が値を下げた。良品計画＜7453＞やＫＤＤＩ＜9433＞が軟調で、花王＜4452＞や楽天グループ＜4755＞が下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

