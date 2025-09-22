¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¡Ë¡á£±¡¥£³£´£°£´¥É¥ë¤ò²¼È´¤±¤Ð£±¡¥£³£³£³£³¥É¥ë¤ò»î¤¹¤«
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦17Æü¤Î¹âÃÍ1.3726¥É¥ë¤«¤éÆð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï²¼¸þ¤¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¤Î°ÂÃÍ1.3333¥É¥ë¤«¤é17Æü¤Î¹âÃÍ1.3726¥É¥ë¤Þ¤Ç¤Î¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë61.8¡ó²¡¤·¤òÃ£À®¤·¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ÎÃæ¤ËÆÍÆþ¤·¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±À¤Î²¼¸Â¤Î1.3404¥É¥ë¤ò²¼È´¤±¤Ð¡¢3Æü¤Î°ÂÃÍ1.3333¥É¥ë¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢8·î4Æü¤Î°ÂÃÍ1.3254¥É¥ë¤¬²¼ÃÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¤Î1.3590¥É¥ë¤ò¾åÈ´¤¡¢18Æü¤Î¹âÃÍ1.3661¥É¥ë¤â¾åÈ´¤±¤Ð¡¢17Æü¤Î¹â1.3726¥É¥ë¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡
MINKABU PRESS
¡¡
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤ÎÅ¾´¹Àþ¤Î1.3590¥É¥ë¤ò¾åÈ´¤¡¢18Æü¤Î¹âÃÍ1.3661¥É¥ë¤â¾åÈ´¤±¤Ð¡¢17Æü¤Î¹â1.3726¥É¥ë¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡
MINKABU PRESS